Kunnen wintersporters straks van Antwerpen naar Zuid-Tirol vliegen? Italiaanse maatschappij Sky Alps lonkt naar Antwerp Airport

Antwerpen Graanmarkt 13 lanceert nieuw buffet- en ta­ke-awaycon­cept '123' in vernieuwde ModeMuseum

26 augustus De langverwachte heropening van het MoMu - ModeMuseum Antwerpen in de Nationalestraat is meteen ook de start van ‘MoMu Café by Graanmarkt 13’, waar je - in buffetvorm - gezonde maaltijden van de hand van de chefs van Graanmarkt 13 kunt proeven. Die maaltijden kan je ook als takeaway nuttigen. Op 4 september staat de heropening van het MoMu en van het museumcafé op de planning.