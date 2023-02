Kubus aan bib Permeke wordt met KUUBFEST officieel jongerenbib

'Sanitaire stop' aan gevangenis­muur kost drugsgooi­er 1 jaar cel

De 39-jarige Kamal E.H. uit Antwerpen is door de rechtbank in Turnhout veroordeeld tot 1 jaar celstraf en 8.000 euro boete. Hij werd gefilmd toen hij een pakketje met 44 gram cannabis over de gevangenismuur gooide in Wortel (Hoogstraten).