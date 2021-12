Kris (64) zette als dé prikkampioene van Antwerpen al meer dan 30.000 vaccins: “Wij moeten ervoor zorgen dat personeel in ziekenhuis niet verdrinkt in het werk”

Antwerpen Dichter Monica Kamara over het nut van haar poëzie: “Ook voor één like zal ik kunst blijven creë­ren”

“Succes gaat niet over mij, maar over anderen. Welke impact heeft mijn kunst op anderen? Het is niet wat ik eruit haal, maar wat zij eruit halen.” Dichter Monica Kamara (24) uit Herentals was te gast in de podcast Menji van jongerenreporter Bitshilualua Kabeya. Daarin vertelt ze over haar drijfveren om gedichten te schrijven, maar ook over de schrijfpauze die ze noodgedwongen inlaste.

15:38