Kringwinkel haalt 8.000 euro op voor slachtoffers Turkije en Syrië

“We vinden het enorm belangrijk om een steentje bij te dragen aan de inzamelingsactie van 12-12", zegt algemeen directeur Hans Tops. “Trots kunnen we meedelen dat onze actie een succes was, de cijfers liegen er niet om. We verkochten vorige week in totaal 8.052 kledingstukken, wat dus gelijk staat aan een bedrag van 8.052 euro dat we mogen doneren. We zijn blij dat we kunnen helpen en hopen hiermee, al is het maar een beetje, impact te kunnen maken.”