Kringwinkel doneert één euro per verkocht kledingstuk aan 12-12

“Ondanks de enigszins moeilijke periode waarin we ons als organisatie zelf bevinden, staat dit niet in verhouding tot het leed van de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen in Syrië en Turkije”, zegt Hans Tops, algemeen directeur van Kringwinkel. “Veel van onze collega’s hebben familie in Syrië of Turkije. Daarom willen we ons steentje bijdragen aan de humanitaire hulpverlening van 12-12. We hopen dat onze bijdrage zal helpen om de getroffen gemeenschappen te helpen herstellen.”