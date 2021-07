Korpschef lichtgewond na aanval door dakloze man: “Hij probeerde ook twee andere mensen aan te vallen”

Voetbal Tweede nationale B 100 jaar City Pirates: ‘Manu’ Nascimento Borges is moderne exponent van club én project als voetballer, rapper en acteur: “Mijn raad: jaag je dromen na, maar zorg voor plan B”

11:51 Vandaag viert Merksem 100 jaar voetbal. We spraken Emanoel Nascimento Borges voor het eerst begin 2015. De toen 17-jarige Braziliaanse-Belg was net voor de tweede week op rij in de basis gestart bij City Pirates, werd de ‘Tielemans van Merksem’ genoemd en droomde naar eigen zeggen van het hoogst haalbare. Nu, zes jaar later, staat de 23-jarige Antwerpenaar te boek als voetballer, muzikant en acteur. Hij is de moderne exponent van City Pirates en al waar de club voor staat. Ruim 60 jaar na Jef Mermans, is ook Borges een piraat.