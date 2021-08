Kopstuk ‘Flash’ van Vuitton-drugsbende mag na procedurefout gevangenis verlaten

AntwerpenHet kopstuk van de Vuitton-bende, Yannick ‘Flash’ W., heeft de gevangenis mogen verlaten na een procedurefout. De Antwerpenaar zit thuis met een elektronische enkelband. De man werd eind 2020 gearresteerd in de buurt van het Spaanse Malaga op verdenking van invoer van tonnen cocaïne via de Antwerpse haven. Lees alles over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier .

Antwerpenaar Yannick W. was vorig jaar na veel telefoontaps en een schaduwoperatie getraceerd in een villa in het Spaanse Estepona. De Spaanse politie hield hem daar op vraag van het Antwerpse gerecht in de gaten. Zijn schoonfamilie uit Deurne kwam geregeld op bezoek. Ook voor de feestdagen reisde de familie naar Spanje maar huurde dan een buitenverblijf in de provincie Granada. Toen Yannick W. daar opdook, sloeg de Guardia Civil hem in de boeien.

De politie beschikte dan al over tapgesprekken tussen truckers en Yannick W., die door iedereen ‘Flash’ werd genoemd. Het onderzoek brengt een bende in kaart die minstens een tiental transporten met cocaïne via de Antwerpse haven heeft ingevoerd. De bende dankt haar naam aan een levensgrote Vuitton-beer die bij huiszoekingen in beslag wordt genomen.

Granaataanslagen

Yannick W. en een tiental verdachten zaten maandenlang in de cel in het drugsonderzoek Vuitton. De meeste verdachten werden dan met elektronisch toezicht naar huis gestuurd. Ook Yannick W. kreeg die gunst toegekend begin juli. Maar hij moest in de gevangenis blijven omdat hij ondertussen ook was aangehouden in een onderzoek naar bedreigingen en granaataanslagen op de Pastabar in Deurne en tegen dansschool/feestzaal Roels in Deurne.

De verdediging van Yannick W. riep echter een procedurefout in. Yannick W. was door Spanje enkel overgeleverd in het drugsonderzoek, en niet in het onderzoek naar de granaataanslag. Daarom werd dat tweede aanhoudingsmandaat opgeheven en kon Yannick W. zopas met een elektronische enkelband naar huis.

Het Antwerpse parket bevestigt dat Yannick W. met een elektronische enkelband is vrijgelaten. Zijn advocaat Kris Luyckx wenste geen commentaar te geven.

