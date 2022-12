Koppen lopen op Meir en De Keyserlei: “En toch hadden we nóg meer shoppers verwacht”

ANTWERPENWie zich dezer dagen op de zogenoemde Via Sinjoor tussen Groenplaats en Centraal Station begeeft, moet zich door een meer dan gezellige drukte wurmen. Vooral op de Meir en De Keyserlei is het koppen lopen over shoppers die in allerijl nog nieuwjaarsinkopen moeten doen. En tóch hadden de winkeliers er zelf meer van verwacht: “De inhaalbeweging na de pandemie is intussen gemaakt maar we hadden de eindejaarsperiode toch beter voorspeld.”

Een mensenzee is het na de werkuren op de drukste winkelas van de Koekenstad tussen kerst en nieuw. Blijkbaar moeten niet al die mensen bij de lokale handelaars zijn - het is bijvoorbeeld ook de weg tussen Centraal Station en de kerstmarkt - want daar hadden ze de eindejaarsverkoop toch beter ingeschat, hoewel ze naar eigen zeggen ook niet klagen met de omzet dezer dagen.

Niet compenseren

William Schietekat, voorzitter van de handelaarsvereniging De Keyserlei kan de verkoopstendens op de Via Sinjoor heel goed inschatten, aangezien hij de cijfers heeft van zijn eigen winkels op cruciale punten als Groenplaats, Meir, Astridplein en De Keyserlei zelf. “Het gaat goed maar het is minder druk dan we hadden verwacht”, geeft Schietekat toe. “Dat komt vooral omdat kerst en nieuw dit jaar pal in het weekend vallen. Op die dagen gaan mensen niet shoppen maar naar familie- en vriendenfeesten. Die paar goede weekavonden tussen kerst en nieuw kunnen het pleziershoppen van het weekend niet compenseren.”

Schietekat verwijst ook naar het slechte weer vorige week en de crisis met onbetaalbare energiefacturen, zowel voor zichzelf als voor de klant. Op kerstdag heeft hij zelfs voor het eerst in vijftien jaar één van zijn zaken gesloten. “Personeel vinden in het weekend is sowieso al moeilijk, laat staan op feestdagen. Als ondernemer moet je al blij zijn vandaag dat er iemand in je zaak wíl werken. Bovendien vond ik het niet erg om het personeel op kerstdag thuis te laten vieren.”

Inhaalbeweging

Exact een jaar geleden verliep het shoppen in Antwerpen helemaal anders, met erg strenge crowd control, mondmaskers en handzeep én er mocht niet in gezelschap gewinkeld worden. Het funshoppen bestond even niet. Redenen genoeg voor een slechte verkoop, die wel deels werd opgevangen door de invasie van Nederlandse toeristen, aangezien de winkels bij de noorderburen wonderwel niet eens geopend mochten worden.

“De inhaalbeweging na de pandemie is gemaakt”, benadrukt Schietekat. “Ik zie vandaag meer omzet dan in 2019. Maar moesten de vorige twee jaren normaal verlopen zijn, had het vandaag wellicht nóg veel beter geweest.” Exacte cijfers heeft de ondernemer voor deze eindejaarsperiode nog niet. Richting de solden van januari kijkt hij met een dubbel gevoel. “Ik verwacht een goeie koopjesperiode maar de extreme pieken die we vroeger gekend hebben bij solden, zullen uitblijven omdat de periode meer gespreid wordt door bepaalde verkoopstechnieken van winkels en het kannibaliseren van de solden door internationale webshops.”

“Het is elke dag opnieuw weer rekenen”, besluit Schietekat.

