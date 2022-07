Koning Filip schuift beentjes onder tafel in Instroom Academy van chef-kok Seppe Nobels

“We zijn de enige academie in Europa die in de Gault & Millau én in de Michelin-gids staat”, vertelde Nobels woensdagmiddag fier. “Bij ons staat de man of vrouw achter het gerecht centraal. De cursisten maken bijvoorbeeld gerechten gebaseerd op de keuken van hun grootouders. Tegelijk steunen we onze boeren en ‘terroir’ door met lokale groenten te werken.”