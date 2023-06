Koffie te slap? Doe er wat pikante saus bij : vrienden lanceren ‘Burni’ voor wat extra pit in je tas

Mijnenergie Ontmasker energievre­ters en controleer je maandpiek: deze apps bieden leveran­ciers (vaak gratis) aan om je verbruik te monitoren

Wil je energie niet zomaar verspillen en daar de rekening voor gepresenteerd krijgen, dan is het zaak je verbruik goed te monitoren. Een digitale meter is een mooi begin, maar om je mogelijkheden om efficiënter met energie om te gaan ten volle uit te spelen, hoort daar ook een gepaste app bij. Welke tools bieden energiespelers aan, hoe helpen ze je vooruit en wat is hun kostprijs? Mijnenergie.be bekijkt de apps van de vijf grootste leveranciers.