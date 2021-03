Kobe (16) verrast met eerste eigen song: “Positieve boodschap in tijd die voor jongeren best lastig is”

Voetbal Belgen in het buitenland Truienaar Ruud Boffin (33) jaagt met Antalyas­por op Europees ticket en denkt na over toekomst: “Ik hou mijn opties open”

17:24 Nadat Ruud Boffin (33) vorig seizoen met Antalyaspor vocht tegen de degradatie, verloopt de huidige jaargang rustig in de middenmoot. En mogelijk is er over enkele weken ook nog een apotheose, want met de bekerfinale tegen Besiktas heeft de Truienaar in de herfst van zijn carrière zelfs nog uitzicht op Europees voetbal. Al denkt Boffin ook al na over wat daarna komt.