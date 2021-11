Knalbommetjes ontploffen in voortuin van woning Bart De Wever: “Dit kan zelfs als brandstichting beschouwd worden”

De feiten deden zich zaterdagavond voor iets na 22 uur. “Onbekenden hadden het nodig gevonden om een voetzoeker of klapvuurwerk richting de woning van Bart De Wever te gooien”, zegt Wouter Bruyns van de politie Antwerpen. “Het gaf een enorme knal en daarom werden we verwittigd door buurtbewoners. Er was geen schade en er zijn ook geen gewonden gevallen. We zijn wel met een onderzoek gestart en we zullen zien of de camerabeelden in de buurt iets aan duidelijkheid brengen.”