Knal- en reisdrang na corona helpen ook Antwerpse luchthaven: “Passagiersaantal in zomervakantie vrijwel op niveau vóór pandemie”

AntwerpenDe Antwerpse luchthaven heeft een sterke zomervakantie achter de rug. Met 64.529 passagiers zit ze nog geen 3 procent onder het aantal reizigers dat in de zomer van 2019 – voor corona dus – via Deurne op vakantie vertrok. “Na twee jaar was de drang groot om op reis te gaan”, stelt algemeen directeur Eric Dumas vast. Alicante (Spanje) is de populairste bestemming.

Dat de luchthaven uit het dal veroorzaakt door de pandemie was geraakt, tekende zich al vanaf april af. Maand na maand stegen de passagiersaantallen. Alles samen namen in de eerste jaarhelft ruim 126.000 mensen het vliegtuig in Antwerpen.

Dat aantal is na een drukke juli en augustus opgelopen tot 191.000 passagiers. “Daarmee overtreffen we onze verwachtingen. We zitten op 96,3 procent van het niveau in dezelfde acht maanden in 2019”, zegt de directie van uitbater Egis.

Vijf weken dicht

Vergeleken met de zomer van 2021 klimmen de cijfers met 72 procent. Eric Dumas: “Het geeft iedereen op de luchthaven een boost om deze mooie resultaten te zien. We werken hard aan een verdere groei in passagiers. Tussen 19 september en 25 oktober sluiten we de luchthaven. De Vlaamse overheid laat de startbaan dan volledig vernieuwen. Er komt een nieuwe toplaag en de oude halogeenverlichting wordt vervangen door led.”

Het zal niet verbazen dat de Spaanse zonbestemmingen de top-3 uitmaken. Alicante gaat Malaga vooraf, Ibiza is een mooie derde. Maar intussen ligt de winter niet zo gek veraf meer. Vanaf 21 december kun je vanuit Deurne met SkyAlps naar Bolzano vliegen. Die Italiaanse stad in Zuid-Tirol is de poort naar de Dolomieten. SkyAlps schrapt Rotterdam en Zaventem als vertrekpunt.

Zakenvluchten boomen

De heropleving van de Antwerpse luchthaven is zeker ook de verdienste van de zaken- en privéluchtvaart. Die exclusieve markt herstelde erg snel na de eerste paar coronagolven. In de zomer van 2021 deed dat segment het al beter dan in 2019. Een trend die zich afgelopen zomer fors doortrok. “In juli en augustus telden we nu bijna 30 procent meer zakenvluchten dan in 2019”, zegt Dumas. “We breken records. De privé- en zakenvluchten bloeit als nooit tevoren dankzij maatschappijen als Flyinggroup, ASL Group, The Aviation Factory en Deutz Aviation. Ze zijn wereldwijd bekend.”

“Korte wandelafstanden, dichtbije parkings en een snelle check-in: dat geeft voor veel mensen de doorslag om via Antwerpen te reizen”, besluit Dumas. “Je kunt er zonder stress vertrekken, er heerst een familiale sfeer.”

Oostende

Overigens heeft ook de luchthaven van Oostende-Brugge, net als Antwerpen uitgebaat door het Franse Egis, het vrij goed gedaan in de zomervakantie. Met 94.085 passagiers is ze er 34 procent op vooruitgegaan tegenover 2021. Een vergelijking met 2019 (min 27 procent passagiers) is niet evident. Toen waren er vanuit Oostende nog 22 bestemmingen, nu 13. Er wordt wel gewerkt aan nieuwe routes, zo luidt het.

