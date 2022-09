KMSKA strikt 2manydjs voor gratis openingsfestival

Antwerpen “Stand-by staan is óók werken”: grootste ambulance­dienst van Antwerpen veroor­deeld voor slechte arbeidsom­stan­dig­he­den

Voor het eerst is in ons land een ambulancedienst – de grootste van Antwerpen: Ambuce – op de vingers getikt omdat medewerkers onredelijk veel uren moesten kloppen en daar niet correct voor vergoed zijn geweest. Opvallend: de Antwerpse arbeidsrechter spaart ook de Belgische overheid niet - zij financiert de werking van onze ambulancediensten. Professor arbeidsrecht Frank Hendrickx (KU Leuven) spreekt van een “belangrijke uitspraak”. “Dit is een sterk signaal naar de overheid: haal de regeling over stand-by tijden uit het juridisch drijfzand.”

7 september