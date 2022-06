Klok lezen kan opnieuw op Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Borgerhout Jongeren stellen verbeter­sug­ges­ties voor aan Borgerhout­se bib na Black History Month

Vier geëngageerde studenten werden in maart 2022, tijdens Black History Month, residenten in bib Vrede in Borgerhout. De Borgerhoutse cultuurwerking liet de studenten de werking en collectie van de bibliotheek onder de loep nemen. De studenten gingen na of de bib ook een open huis is voor Borgerhoutenaren uit de zwarte gemeenschap. Het streefdoel is een inclusieve bib die Borgerhoutenaren samenbrengt.

15 juni