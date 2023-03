Klein halfuur vertraging vanaf Haasdonk na ongeval op Antwerpse Ring richting Nederland op Linkeroever

Lingerie Svelta in Deurne bestaat 50 jaar: "80% van de vrouwen draagt een verkeerde behamaat"

Lingerie Svelta is al 50 jaar een vaste waarde op de Turnhoutsebaan in Deurne. Eigenares Orfa De Fruytier (50) nam de lingeriewinkel elf jaar geleden over van mama Marie Thérèse, en viert het gouden jubileum van de winkel met een opendeurweek. “De doorzichtige, sexy lingerie van vroeger valt momenteel erg in de smaak.”