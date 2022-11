Kledingmerk KLEIR. opent pop-up: “Wie weet smaakt dit naar meer”

AntwerpenT-shirts, sokken en sweaters met opschriften als ‘Juffra Toertjes’, ‘Doediskalm’, ‘Apsjaar’ of ‘Doar edde gij et lef ni veur’: je vindt ze nog tot eind dit jaar in de pop-up van het Antwerpse kledinglabel KLEIR. Nick Daelemans (29) en Mathias Vertessen (30) willen met KLEIR. het Antwerpse dialect weer op de kaart zetten, en openen voor de tweede keer een pop-up.

Vanaf vandaag, maandag 14 november, vind je de pop-up in de Wilde Zee, een van de populairste shoppingwijken in hartje Antwerpen. De winkel is zes weken lang te bezoeken, tot en met zaterdag 31 december. In de pop-up worden de KLEIR.-bestsellers in galerijstijl aan je voorgesteld. Daarnaast is er ook een koopjesrek en werd er een selectie gemaakt met enkele stukken uit de collecties van onder meer Tourist LeMC, Stadsbrouwerij De Koninck, Port of Antwerp-Bruges, Jorssen, Discobaar A Moeder, VeeloHeero en AntwerpSays.

“Het is de tweede keer dat we met KLEIR. een pop-up openen”, vertelt Mathias Vertessen. “De eerste keer was een enorm succes, toen hadden we voor vijf dagen een pop-up in Mortsel. Nu gaan we maar liefst zes weken open, in volle eindejaarsperiode in het centrum van Antwerpen. We gaan er een lap op geven, en wie weet, smaakt dit wel naar meer.”

Volledig scherm De pop-upwinkel van KLEIR. in de Schrijnwerkersstraat. © Klaas De Scheirder

eKLEIR

Verder organiseert KLEIR. enkele acties tijdens de pop-up. Zo krijg je de kans om mee te doen aan een giveaway via een fotobooth, is er een krijtmuur waar je je favoriete Antwerpse quote kunt achterlaten en krijgen de eerste 100 klanten een eKLEIR. (een eclair, dus). Op vrijdag 25 november staat er een late night opening gepland tot 22 uur met dj-duo Discobaar A Moeder en enkele lokale lekkernijen van Stadsbrouwerij De Koninck. Wie een item van KLEIR. aantrekt en daarmee de pop-up bezoekt, krijgt een verrassing. “Op die manier willen we onze trouwste klanten extra in de bloemetjes zetten”, aldus Nick Daelemans.

Je vindt de pop-up in de Schrijnwerkersstraat 10 in Antwerpen van maandag 14 november tot en met zaterdag 31 december. De pop-up is open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. In december is de pop-up ook op zondag open van 10 tot 18 uur.

