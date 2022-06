Klassiek aan de Schelde nu op twee avonden: het mooiste van Italiaanse meesters Puccini, Verdi en Rossini

AntwerpenEr moet nog een zomer passeren, maar we mogen nu al uitkijken naar de tweede editie van Klassiek aan de Schelde in de tuin van de Royal Yacht Club van België. Centraal staat de alom bekende aria ‘Nessun Dorma’ van Giacomo Puccini. De twee avonden op 27 en 28 augustus kleuren Italiaans.

Klassiek aan de Schelde is een spin-off van Klassiek in het Park dat op 16 juli met Wolfgang Amadeus Mozart als thema in Brasschaat aan zijn achtste editie toe is. Maar dé toplocatie is natuurlijk Linkeroever, met zicht op de rede van Antwerpen.

Pavarotti

‘Nessun Dorma’ (‘Dat niemand slape’) was de laatste aria van de allerlaatste opera – Turandot – die Puccini in 1924 schreef. De legendarische tenor Luciano Pavarotti scoorde er na de Wereldbeker Voetbal in 1990 een grote hit mee. Daarnaast selecteerden artistiek directeur Robert Groslot (dirigent van The Great Globe Orchestra) en casting director Aäron Wajnberg de hoogtepunten van Tosca en Madama Butterfly (Rossini), Aïda (Giuseppe Verdi), de Barbier van Sevilla (Gioacchino Rossini) en ander fraais.

Belgische topstemmen

De topstemmen komen uit binnen- en buitenland, met de Belgische sopranen Lisa Mostin en An De Ridder én een andere landgenoot: tenor Denzil Delaere. Uit Oekraïne komt bariton Yuriy Hadzetskyy. “Ook als je geen Italiaans begrijpt, spreekt deze muziek genoeg om er de emoties van mee te krijgen”, zegt An De Ridder.

“Puccini heeft ook een band met Antwerpen”, zo zegt burgemeester Bart De Wever. “De Puccini-cyclus in de Opera zette ons in de jaren ‘90 op de kaart.”

Klassiek in ‘t Stad

Organisator Carl Huybrechts heeft nog plannen voor eindejaar. “We gaan een kerstgala organiseren in de Marmeren Zaal van de Zoo, op 28 december. Het programma moeten we nog samenstellen, maar op die manier willen we van ons traditionele sponsordiner ook een ‘Klassiek in ’t Stad’ maken.”

Tickets bestellen, kan hier. Telefonisch kan het ook op 070 345 345

Robert Groslot, dirigent van The Great Globe Orchestra.

