KIYO NGO begeleidt leerlingen om acties op te zetten: “Engagement opnemen kan impact hebben”

Empowerment

KIYO NGO staat voor ‘Kids and Youth’ en werd opgericht in 1977. “Onze missie is het vertrouwen van jongeren in hun eigen talenten opkrikken door in te zetten op empowerment. We willen de jongeren waardevolle vaardigheden laten opdoen, zodat ze een verschil kunnen maken in de maatschappij, hoe klein ook”, vertelt Michiel De Baere, coördinator van het scholenprogramma bij KIYO. De organisatie is ook aan het werk in de Filipijnen, Congo, Burundi en Brazilië. “In België begeleiden we leerlingen en leerkrachten in verschillende Vlaamse en Brusselse scholen. In de andere landen werken we met partnerorganisaties die de jongeren aanspreken vanuit een bepaalde invalshoek. Zo verwerven de jongeren bepaalde levensvaardigheden via bijvoorbeeld het maken van theater, circus of radio.”