Kiten met Afghaanse vliegers en Mongoolse geitenbotjes: negende editie van Gastvrij Antwerpen strijkt neer in Stormkop

Gastvrij Antwerpen wil elke keer opnieuw mensen samen brengen in de stad. In het verleden gebeurde dat al rond de vuurkorven in de binnentuin van Sint-Paulus, rond het podium van de Roma en nu aan tafel bij Instroom Academy en op tocht bij Stormkop. Karolien Huyghe, coördinator van Gastvrij Antwerpen: “Migratie- en integratiebeleid is niet enkel iets van politici en bureaucraten, maar van ons allemaal. Wij kunnen samen het verschil maken. Door zelf connecties te leggen tussen oude en nieuwe Antwerpenaren bouwen we samen aan een stad met een hart, levendig pompend en kloppend op het ritme van de Schelde.”

‘Shagai’

Het programma van Gastvrij Antwerpen was een unieke ontdekkingstocht met zeventien verschillende workshops. Alles voor jong en oud, actief en innovatief op pad over het gehele terrein van Stormkop. Zo kon je kiten met Afghaanse vliegers of meespelen met ‘Shagai’ een soort bikkelspel met geitenbotjes uit Mongolië. Er was een dancehall, je kon meedoen met een yogales van Muna Ray of je kon mee komen koken en eetbare zeedieren proeven.

Volledig scherm Bezoekers hadden de keuze uit zeventien verschillende workshops. © Felix Rabou

Voor deze editie sloegen Gastvrij Antwerpen, Stormkop en Instroom Academy de handen in elkaar. “Al deze partners delen de droom van een een gezonde, duurzame, solidaire en gastvrije stad en wereld. We geloven in de talenten van mensen, hebben vertrouwen in elkaar en willen zo samen die droom realiseren. Net als in de keuken van Instroom Academy mixen we ingrediënten en tradities om samen te komen tot nieuwe recepten”, klinkt het.

Ook Seppe Nobels was van de partij: “Voor de mensen van ons team van Instroom Academy is koken hun link met vroeger, maar we hopen dat het ook de poort is naar hun toekomst.”

