Kinesiste Lotte wandelt 60 kilometer van Turnhout naar Antwerpen: “In 2023 ga ik een heel jaar in Peru werken in revalidatiecentrum voor jongeren”

Antwerpen/TurnhoutKinesiste Lotte Eilers (24) arriveerde donderdagnamiddag aan het MAS in Antwerpen. Ze had er een wandeltocht van 60 kilometer opzitten die om middernacht in haar stad Turnhout startte. “Een tegenprestatie voor de 1.500 euro die ik heb ingezameld voor een revalidatiecentrum in Peru. Ik ga er in 2023 als vrijwilliger werken.”

Er wacht Lotte, in juni aan de KU Leuven afgestudeerd, een wellicht onvergetelijke tijd in de Peruviaanse stad Ayacucho. Ze wordt uitgestuurd door de organisatie Tumbador, een vereniging die sinds 2002 in Guatemala en Peru met een team van vrijwilligers kinderen en jongeren tot 30 jaar begeleidt die met een beperking kampen.

Kinderdroom

“Het is een kinderdroom die uitkomt. Toen ik zes was, wou ik dokter worden zodat ik kinderen kon helpen. Uiteindelijk heb ik voor kinesitherapie gekozen. Ook daarmee kun je iets betekenen. Ik heb me gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg en in pediatrie. Voor dat laatste onderdeel moet ik deze maand nog aan een stage beginnen.”

Lotte bleef de voorbije maanden niet bepaald bij de pakken zitten. “Ik verkocht lotjes, waardoor ik nu zo’n 1.500 euro kan schenken aan Tumbador. Voor wat de mensen me gaven, wou ik iets teruggeven: een wandeling van Turnhout naar Antwerpen.”

Precolumbiaanse kunst

Zo gezegd, zo gedaan. Klokslag middernacht vertrok ze in Turnhout. “De eerste twee uur vergezelde mijn broer me, daarna stond ik er alleen voor. Geen probleem, want ik ben niet bang om ’s nachts door een bos te lopen. Alles is goed verlopen en tegen 14.40 uur stond ik na 60 kilometer wandelen aan het MAS. Geen toevallige keuze: ik wou er gaan kijken naar de vaste collectie precolumbiaanse kunst (die meer dan 400 stukken bevat, verzameld door Dora Janssen-Arts, red.).”

Tumbador zorgt voor kost en inwoon in Peru, maar Lotte is wel volop aan het solliciteren om de komende maanden voor haar vertrek nog wat centen te verdienen voor de reis. “In Ayacucho helpen Belgische vrijwilligers me om mijn weg te zoeken in het revalidatiecentrum. Uiteraard volg ik nu ook intensief Spaanse les.”

Volledig scherm Lotte Eilers aan het MAS, waar ze na een tocht van 60 kilometer tussen Turnhout en Antwerpen donderdag arriveerde. © RV

