Kinderen nemen voortaan gratis deel aan Kids Mile van Antwerpse Ten Miles via school

De Kids Mile – de nieuwe naam voor de Kids Run – is 1,8 km lang en is voorbehouden voor kinderen tot 12 jaar. Dankzij een samenwerking tussen organisator Golazo sports en MOEV kunnen alle schoolkinderen in Vlaanderen zich nog tot 31 maart gratis inschrijven via hun school. “We willen voor kinderen en jongeren de drempel om deel te nemen verlagen”, legt Thomas Huyberechts van Golazo uit. “Zowel op financieel vlak als voor jongeren en mama’s en papa’s die de weg naar dit event anders niet vinden. Met deze scholenactie willen we nog meer mensen aan het bewegen krijgen. De voorbije jaren stonden er 1.500 deelnemers aan de start van de Kids Mile, op termijn willen we graag zo’n 5.000 jongeren aan de start.”