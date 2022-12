KIJK. TikTokker beklimt Antwerpse kathedraal met risico voor eigen leven

Antwerpen/Brussel/Gent/Kortrijk Meer dan 100 arresta­ties bij rellen na winst Marokko WK: relschop­pers nemen volksfeest in Antwerpen en Brussel over, politie zet waterkanon en traangas in

In Brussel en Antwerpen zijn gisteren meer dan 100 arrestaties uitgevoerd bij de rellen na de overwinning van Marokko tegen Spanje op het WK in Qatar. In Brussel werd de sfeer na 20 uur wat grimmiger nadat relschoppers zich onder de voetbalfans mengden. Er werd met stenen naar agenten gegooid die op hun beurt antwoordden met waterkanonnen en traangas. Ook in Antwerpen werd het waterkanon ingezet.

