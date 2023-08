Kiel viert feestelijke negentigste editie van historische braderij in Antwerpen

Geen overvolle parkings, wel kritiek op eerste dag van nieuwe parkeerbe­leid in Antwerpen: “Misschien is het wél fijn als je in de stad woont”

Wie niet in het historisch centrum van Antwerpen woont, mag daar op een paar uitzonderingen na vanaf vandaag niet meer op straat parkeren. Niet helemaal onverwacht stuit deze maatregel op kritiek. Wij trokken de straat op en de ondergrondse parking in, waar de chaos uitblijft, maar wel verontwaardiging heerst. “Aan iemand van 80 jaar kan je toch niet vragen om de fiets te nemen, of om achter de Leien te parkeren voor een kapbeurt in het centrum?”