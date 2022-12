Kerstmarkt in Antwerpen officieel geopend, sfeer en gezelligheid in Joe Christmas House alvast verzekerd

AntwerpenDe gezelligste tijd van het jaar in Antwerpen is officieel aangebroken. De lichten van de Noorse kerstboom op de Handschoenmarkt zijn aangestoken, de kraampjes serveerden hun eerste jenevers en jongeren trokken hun schaatsen opnieuw aan. Ondanks de hoge energieprijzen ging de schaatspiste namelijk gewoon open: “We betalen dezelfde prijs als vorig jaar”, aldus een schaatsende burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Voor de paparazzi deed De Wever zijn uiterste best om niet te vallen op de ijspiste op de Groenplaats. En daarvoor riep hij de hulp in van een pinguïn. Tussen alle schaatspret is de vraag echter of dat met de hoge energieprijzen te verantwoorden is: “We hebben lang getwijfeld of we ze zouden zetten, we blijven natuurlijk wel een voorbeeldfunctie”, aldus de burgemeester. “Uiteindelijk heeft de uitbater zoveel maatregelen kunnen treffen dat we dezelfde prijs betalen als de vorige jaren.”

Noorse kerstboom

Hiermee doelt De Wever op de overkapping van de piste en de isolering van de leidingen. Wat betreft de verlichting “gebruiken we energiezuinige ledlampen”, klinkt het. Vrijdagavond werd de verlichting van de kerstboom op de Handschoenmarkt opgestoken in bijzijn van de Noorse ambassadeur. Het is namelijk traditie dat de Noren ons jaarlijks voorzien van een echte Noorse kerstboom, “om de goede handelsrelaties te vieren.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Bart De Wever en schepen Koen Kennis. © Klaas De Scheirder

Ook voor Joe-dj’s Rani De Coninck en Raf van Brussel betekende vandaag het begin van het kerstseizoen. Na een ontvangst van de burgemeester van Antwerpen verwelkomen ze om 20 uur de artiest Metejoor in hun gloednieuwe Joe Christmas House op de Grote Markt. Nog tot 8 januari nodigen ze allerlei artiesten uit en spelen ze live radio.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Joe-dj’s Rani De Coninck en Raf van Brussel openden het Joe CHristmas House met de burgemeester van Antwerpen. © Klaas De Scheirder

Tot zondag 8 januari 2023 baadt het historische centrum in een betoverende sfeer. Die dag trakteert de stad ook met jetons te spenderen in één van de vele kerststandjes in en op de Grote Markt. Nieuw dit jaar is dat de pleinen elk een heel eigen aankleding en alternatieve naam krijgen. Denk aan een sprookjesland voor een ijskoningin op het Steenplein (Het Bevroren Rijk), de nostalgische sfeer van een authentieke kerstmarkt op de Grote Markt (Plaza Historia) en sportieve winterpret op de Groenplaats (Wintertopia).

Op de Handschoenmarkt (Symphonia) vormt de kathedraal een statige achtergrond voor een wereld van verwondering en muzikale verrassingen. De Lichtjeslaan op de Suikerrui licht de hele straat op en zal ongetwijfeld Instagramwaardige foto’s opleveren. Net als de molen met maretak op de Grote Markt: een primeur voor Winter in Antwerpen. Alle info over Winter in Antwerpen en meer details over de specifieke attracties en belevingen staan op www.winterinantwerpen.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.