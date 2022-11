Kennedytunnel vannacht volledig (!) afgesloten in beide richtingen: “Mijd de omgeving”

Antwerpen Fotograaf Stig de Block debuteert met tentoon­stel­ling over lowriders in L.A.: “Dit is mijn lowriders lovesong”

Wie het werk van fotograaf Stig De Block (32) nog in real life wil bewonderen, moet snel zijn: zondagavond loopt zijn debuuttentoonstelling op het Nieuw Zuid op zijn einde. ‘BACK TO BACK From Backyard to Boulevard’ schijnt een licht op lowriders in Los Angeles, een project waar Stig vier jaar aan werkte en waarvoor hij negen keer naar L.A. vloog. “De expo gaat over mensen van verschillende culturen samenbrengen door een gedeelde passie voor lowriding.”

10 november