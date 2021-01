Kennedytunnel tijdelijk afgesloten na ongeval met vrachtwagens

Antwerpen/Gent GreenMobi­li­ty stelt wagens gratis ter beschik­king voor zorgperso­neel dat vaccin moet gaan halen

14:35 GreenMobility, het Antwerpse bedrijf met elektrische deelwagens in Antwerpen en Gent, lanceert een actie om het zorgpersoneel in februari zorgeloos met de elektrische deelwagen naar de vaccinatiecentra te laten rijden. Er worden 20 gratis rijminuten gereserveerd voor elke hulpverlener die zijn of haar vaccin in Park Spoor Oost in Antwerpen of in Flanders Expo in Gent moet gaan halen.