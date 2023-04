Kennedytunnel richting Nederland afgesloten tijdens hemelvaartweekend

ASSISEN. “Betin was daar met één doel: Ismet om het leven brengen”: advocaten staan met geslepen messen tegenover beschuldig­de

Het gaat vooruit op het assisenproces tegen Betin A. Woensdag konden de eerste burgerlijke partijen hun pleidooien al laten horen aan de jury. En die lieten niets aan de verbeelding over: Ismet Osmanaj werd, zo klonk het, geëxecuteerd en afgeslacht met een mes van 36 cm, zijn lijf verschillende keren compleet doorboord. “Volgens alle getuigen stak Betin Ismet neer voordat die zelfs maar antwoord kon geven op de vraag ‘Wie ben jij?’. Wanneer er te veel toeval is, is er geen toeval meer.”