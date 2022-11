Kennedytunnel kampt met vochtprobleem, nieuwe sluiting dreigt: “Een gevaarlijke combinatie”

AntwerpenWie in de nacht van zaterdag op zondag via de Antwerpse Ring de Schelde wilde kruisen, stond voor een gesloten Kennedytunnel. De ‘drukste tunnel van Vlaanderen’ ging volledig (!) dicht om een vochtprobleem in de hoogspanningscabine te inspecteren. “Een gevaarlijke combinatie”, aldus het Agentschap Wegen en Verkeer, dat meteen een tijdelijke herstelling deed. Om het euvel definitief te verhelpen, volgt weldra wellicht een nieuwe sluiting. Die werkzaamheden komen dan bovenop andere werken. Want tot midden mei volgend jaar worden de tunnelwanden en de verlichting vervangen. Ook daarbij is zware hinder voorspeld.

“Mijd de omgeving”, zo waarschuwde het Agentschap Wegen en Verkeer met klem, omdat de Kennedytunnel zaterdagnacht van 2 uur tot iets voor 6 uur in beide richtingen volledig werd afgesloten. De oproep om weg te blijven, werd uiteindelijk goed opgevolgd. Wie de Schelde toch moest kruisen, reed netjes om via Brussel. Verkeer op kortere afstand maakte dan weer gebruik van de Liefkenshoektunnel, die tolvrij was, of van de N16 in Temse.

“Over de eventuele hinder is op voorhand breed gecommuniceerd. En met succes, het grote publiek was kennelijk goed op de hoogte. De nacht is goed verlopen, er zijn geen problemen geweest”, aldus Peter Bruyninckx, de woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum, zondagochtend.

70.000 voertuigen

De Kennedytunnel, die in het weekend per dag gemiddeld zo’n 70.000 voertuigen in elke rijrichting verwerkt, ging zaterdagnacht dicht voor een dringende inspectie nadat een routinecontrole onlangs had uitgewezen dat er wat schortte aan de hoogspanningsinstallatie. Om dat grondiger te kunnen onderzoeken, moest de hele installatie worden uitgeschakeld. Aangezien de verlichting en ventilatie dan uitvallen, was er enkele urenlang geen verkeer mogelijk in de tunnel.

De inspectie werd zondag voor dag en dauw afgerond. Het probleem? Vocht. “Er is gebleken dat vocht aan de oorzaak ligt van de schade in de hoogspanningscabine. Dat is een bovengrondse technische ruimte in de tunnel”, aldus Gilles Van Goethem, de woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Vocht en hoogspanning: dat dat een gevaarlijke combinatie is, hoef ik u niet te vertellen. De technici hebben vannacht dan ook een tijdelijke herstelling uitgevoerd. Wel dringen er zich op korte termijn nieuwe werken op, om het probleem structureel te verhelpen.”

Hoe die werken precies zullen worden ingepland, kan Van Goethem zondag niet kwijt. “Dat zal allicht pas de komende week duidelijk worden.” Wel bestaat de kans dat de Kennedytunnel dan opnieuw (‘s nachts) wordt afgesloten.

Nieuwe tunnelwanden en verlichting

De geplande werkzaamheden aan de hoogspanningscabine komen bovenop andere werken die in de Kennedytunnel staan gepland. Want tot midden mei volgend jaar worden de tunnelwanden en de verlichting - momenteel wordt verlicht met oude natriumlampen - in de tunnel vervangen. In de eerste fase, die deze zomer begon, wordt gewerkt in de richting van Gent. De werken richting Antwerpen starten pas in januari 2023. Er zal ook twee weekends gewerkt worden. Vermoedelijk gaat het om 2 tot 5 december 2022 of 9 tot 12 december 2022 (richting Gent), en 5 tot 8 mei 2023 of 12 tot 15 mei 2023 (richting Antwerpen).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.