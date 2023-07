Kennedytunnel in Antwerpen twee nachten gesloten in augustus

Jeugd en onderwijs domineren 21 ju­li-speech De Wever: “Wat we nodig hebben, zijn jongeren die zeggen: ik word de beste meubelma­ker, bakker of slager van Antwerpen”

Antwerps burgervader Bart De Wever (N-VA) spitste zijn speech voor de 21 juli-viering in het Stadspark toe op onze jeugd en het onderwijs. “Wanneer we Antwerpen in de vaart der volkeren in poleposition willen houden, hebben we alle jong talent nodig. In de ogen van velen is het beroeps- en technisch onderwijs het afvoerputje van de opleidingswaterval. Die maatschappelijke fout moeten we dringend rechtzetten.”