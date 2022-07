Ken en Karen over de liefde voor en therapie met alpaca’s: “Die lieverds zijn ook ónze redding geweest”

MinderhoutWandelen met alpaca’s, knuffelen met alpaca’s, vergaderen tussen de alpaca’s of noem maar op. Je kan het zo gek niet bedenken of het wordt wel ergens gedaan. De aaibaarheidsfactor is dan ook groot, maar vooral: de dieren hebben iets ‘zen’ over zich. Ken Herrijgers en Karen Kenis startten in het turbulente najaar van 2020 met hun Epic Alpaca Farm Hoogstraten. “Misschien was het eerder wat zelftherapie, maar die dieren hebben ons er doorheen getrokken. Daar zijn we ze nog dankbaar voor”, knipoogt Ken. Maar het gevolg is een alpacaboerderij waar je echt voor alles wel terechtkan.