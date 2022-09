Kelly Leroy (33) opent winkel met gepersonaliseerde sneakers: “Ik ben blij dat ik mijn droom kon waarmaken”

Brand in omgeving Cen­traal-Station Antwerpen is geblust

In de omgeving van het Centraal Station en de Diamantwijk is vanmorgen brand uitgebroken in een leegstaand gebouw in de Vestingstraat. Dat gebouw zou zwaar beschadigd zijn. In een BE-Alert werd gevraagd de omgeving te vermijden. Omwonenden moesten de ventilatie uitschakelen en ramen en deuren gesloten houden. Intussen is de brand geblust.

12:48