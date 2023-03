Kato (20) start eigen bedrijfje in ... rijstwafels: “Een gezonde én lekkere snack”

Kato Galindo, een 20-jarige studente KMO-management uit Antwerpen, heeft een passie voor sport en voeding. Maar: ze kan niet van de koeken of chips afblijven. Dus zocht ze een gezond tussendoortje, en al snel kwam ze bij rijstwafels uit. “Rijstwafels zijn gezond en laag in calorieën, maar de meeste mensen zijn er niet zo zot van", aldus Kato. “Daarom kwam ik op het idee om rijstwafels lekker te maken: geen droge rijstwafel meer, maar eentje waar ik een kruidenmix aan heb toegevoegd.”

Kato stelde twee smaken samen: paprika en curry. Die smaken zal je ook met of zonder proteïne kunnen kopen. Een pakje van negen rijstwafels zal drie euro kosten. “UniqueBody biedt 100% natuurlijke producten aan, zonder bewaarmiddelen, kleurstoffen en een minimum aan suikers. Met mijn onderneming hoop ik bij te dragen aan een gezondere levensstijl. Ik geloof dat gezonde voeding een belangrijke rol speelt in het bereiken van persoonlijke doelen. Ik wil mensen helpen om gezonder te leven, zonder in te boeten op smaak.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kato Galindo start haar eigen bedrijf UniqueBody, dat rijstwafels aanbiedt. © rv

Biowinkels en fitnesscentra

Maar de rijstwafels van Kato zijn momenteel nog niet te koop. De bedoeling is om een vennootschap op te starten, maar dat is een dure aangelegenheid voor een jonge student. Om haar droom als jonge onderneemster te verwezenlijken, besloot Kato om een crowdfunding te starten. “Met het opgehaalde geld kan ik de nodige investeringen doen en voldoen aan de strenge wetgeving omtrent voeding. Ik zou eind juni zeker opgestart willen zijn, en liefst vroeger.” Er is al een webshop waarop je kunt zien wat Kato’s producten zijn, en ze onderzoekt ook of ze haar rijstwafels in biowinkels en fitnesscentra kan verdelen. Voor de productie wil ze samenwerken met sociale werkplaatsen, om zo ook een sociaal kantje aan het verhaal te breien.

De crowdfunding kon ondertussen al 1.300 euro ophalen, het doel is 5.000 euro. "Ik ben overweldigd door de steun die ik tot nu toe heb ontvangen", zegt Kato. "Het geeft me echt het gevoel dat mensen geloven in mijn visie en missie. Ik hoop dat ik met UniqueBody een verschil kan maken in het leven van mensen en bij kan dragen aan een gezondere samenleving.”

Kato steunen kan hier.

