Kan Antwerpen dezelfde ramp overkomen als wat in provincie Luik is gebeurd?: “Bij ons komt het gevaar vanuit de Noordzee”

Als het blijft gieten, denk je in Antwerpen wel eens terug aan de stortvlagen van september 1998. Honderden woningen in Merksem kregen tot tientallen centimeters water binnen. In 24 uur tijd was er in Brasschaat 140 liter per m² gevallen. Vlaanderen trok lessen: er kwamen nieuwe wachtbekkens, oevers werden verstevigd. Het heeft gewerkt: een herhaling van 1998 is in Antwerpen uitgebleven.