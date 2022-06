Kampioenschap draagbare telefoon-werpen op campussen van ZNA

Maandag 27 en donderdag 30 juni organiseert Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) op vier sites een kampioenschap draagbare-telefoonwerpen. Zo kunnen ZNA-medewerkers voor de grote vakantie begint de stress letterlijk van zich af gooien. Want ook nu de pandemie wat is gaan liggen, blijft de werkdruk in ziekenhuizen hoog. “De rinkelende telefoon staat symbool voor werkdruk en stress. Iedereen kent wel die momenten waarop je de telefoon liefst van al zo ver mogelijk wil weggooien. Na twee heel stressvolle jaren geven we onze collega’s de kans om die wens ook om te zetten in werkelijkheid”, duidt psychologe Heidi Luypaert.

Afhankelijk van de ruimte op de site zijn er twee mogelijke opdrachten. De eerste is de draagbare telefoon zo ver mogelijk gooien op een afgebakend terrein. Hoe verder, hoe meer punten. Deelnemers mogen één keer gooien. De andere mogelijkheid is de telefoon zo precies mogelijk gooien op een afgebakend terrein. Hier mogen deelnemers twee pogingen doen, de scores van de worpen worden opgeteld. Het speelterrein is opgedeeld in een aantal vakken met punten die oplopen volgens de afstand: van tien punten in het begin tot tweehonderd punten achteraan. Vóór het vak met tweehonderd punten ligt een gevarenzone met nul punten. Er zijn aparte klassementen voor mannen en vrouwen. Per site is er een prijs voor de man en vrouw met de beste worp.

Frustraties loslaten

“Het kampioenschap is een ludieke manier om alle opgebouwde frustraties, spanning en stress eens los te laten, of in dit geval van ons af te gooien”, meent algemeen directeur Patiëntenzorg Wim Van de Waeter. “Want we hebben een paar stevige jaren achter de rug. En omdat we het belangrijk vinden dat onze collega’s eens kunnen ontspannen op het werk, organiseren we een kampioenschap telefoonwerpen. Elkaar ontmoeten op het grasplein, supporteren, de beste worp uit de mouw schudden en strijden voor een prijs voor je team of afdeling: dat is een fijne onderbreking van de dagelijkse opdrachten en taken.”

Vier ZNA-sites nemen deel. Op maandag 27 juni is het de beurt aan ZNA Stuivenberg, ZNA Erasmus en ZNA Hoge Beuken. De eerste twee gooien zo precies mogelijk, in ZNA Hoge Beuken gaat het om de afstand. Donderdag 30 juni gooien de medewerkers van ZNA Jan Palfijn zo ver mogelijk.

