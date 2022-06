Kammenstraat meer dan twee weken autovrij tijdens de solden

De verdwijnpaal op de hoek van de Oudaan met de Kammenstraat zal elke dag omhoog gaan tussen 11 en 19 uur. In de omgeving worden op dat moment tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Daardoor kan het openbaar vervoer blijven functioneren, kunnen bewoners in hun buurt blijven parkeren en blijven de parkings in de binnenstad bereikbaar.

In volgende omliggende straten verandert tijdens de koopjesperiode tijdelijk de verkeerssituatie: de Everdijstraat is afgesloten ter hoogte van de parking Oudaan, in de Geefsstraat is autoverkeer toegelaten en verplicht rechtsaf te slaan van Geefsstraat naar Schoenmarkt, in de Lombardenstraat is er dubbelrichtingsverkeer en een plaatselijk parkeerverbod, vanuit de parking Oudaan is het verplicht links afslaan richting Lange Gasthuisstraat, en de Sint-Antoniusstraat en Sleutelstraat zijn afgesloten aan de Kammenstraat.