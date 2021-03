Juwelenroof zoals in een film in Antwerpen: wie herkent deze man, verkleed als bewakingsagent?

Khalid El Hattab en zijn vrouw Fatya Marzouk was op vrijdag 4 december een hele dag in de weer geweest om de winkel te heropenen na de lockdown. De volledige collectie werd uit de kluizen gehaald, opgeblonken en in de vitrines uitgestald. Zo was alles klaar om zaterdag de klanten terug te ontvangen. Het Century Center wordt om 19.30 uur met metalen poorten afgesloten.

Toen zaterdagmorgen 5 december een poetsploeg in het Century Center aan de slag ging, lag de gang bezaaid met glasscherven. Twee uitstalramen van K&F Gold waren ingeslagen en alles wat in de etalages lag was meegenomen.

Quote Die man verstopt zich in een leegstaan­de winkelruim­te. Rond 5 uur komt hij uit zijn schuil­plaats. Met een voorhamer slaat hij onze uitstalra­men in en laadt de juwelen in zijn sporttas. Zaakvoerder Khalid El Hattab

Zaakvoerder Khalid El Hattab getuigde de dag nadien in onze krant. Hij was overtuigd dat de inbreker zich had laten insluiten en zich had verstopt in een leegstaande winkelruimte in de kelder van het Century Center.

Zijn veronderstelling blijkt nu te kloppen. Het VTM-programma Faroek toonde zondagavond bewakingsbeelden waarop te zien is hoe de inbreker die vrijdag 4 december rond 19 uur het Century Center komt binnengestapt. Hij heeft er een wandeling vanaf de Duinstraat opzitten. Hij is in het zwart gekleed, met een zwart mondmasker en een zwarte pet. Hij draagt een badge aan een halstouw en ziet eruit als een bewakingsagent. De man heeft een zwarte sporttas bij.

Volledig scherm Uitbater Khalid El Hattab van de juwelierszaak K&F Gold in het Centrury Center ruimt de glasscherven op na de inbraak. © Benoit De Freine

Schuilplaats

Zaakvoerster Fatiha Marzouki: “Die man had het allemaal goed uitgedokterd. Hij verstopt zich in een leegstaande winkelruimte in de kelderverdieping. Rond 5 uur komt hij uit zijn schuilplaats en wandelt naar het gelijkvloers. Hij stevent recht af op onze winkel. Met een voorhamer slaat hij onze uitstalramen in en laadt de juwelen in zijn sporttas. Hij is met de buit dan via een nooduitgang ontsnapt. Dan was het net 5 uur en was de avondklok net afgelopen.”

Voor Fatiha en Khalid was de inbraak een ramp want de verzekering komt niet tussen. Alles wat zij in negen jaar van nul hadden opgebouwd werd in amper vijf minuten tenietgedaan. Zeker 80 % van hun voorraad is gestolen. De buit zou 450.000 euro bedragen. De duurste gouden armband was 12.000 euro waard. Verder zijn er veel gecertifieerde diamanten van meer dan 1 karaat verdwenen.

Volledig scherm De verdachte op het moment dat hij langs een nooduitgang buitenkomt uit het Century Center. © VTM

De politie verspreidt nu een opsporingsbericht naar de verdachte. Het gaat om een atletisch gebouwde man met kort zwart haar, in het zwart gekleed met zwarte sporttas. Hij is in de buurt van de Duinstraat verdwenen, ofwel in een huis binnengegaan of in een auto gestapt.

Wie inlichtingen heeft kan terecht op het gratis nummer 0800.30.300 of via mail op opsporingen@police.belgium.eu.