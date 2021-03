Justitieminister Van Quickenborne: “We zullen niet toelaten dat drugsmiljonairs zich blijven verschuilen”

De drie lagen in het Sky-drugsnet­werk ontbloot: de kingpins, de bovenwe­reld en de resellers

10:12 Dankzij de grootste politieactie in ons land ooit, operatie Sky, kon een volledig drugsnetwerk worden blootgelegd. Dinsdag werden 48 personen aangehouden en voorgeleid. De speurders slaagden erin om het geliefkoosd communicatiemiddel van de drugskartels, de Sky ECC-cryptofoon, te kraken en onderschepten zo in totaal 1 miljard criminele berichten. Die berichten vanuit de criminele onderwereld leggen een netwerk bloot van de kleine verdelers in het Antwerpse tot de grote haaien in Dubai. En ook de ‘bovenwereld’ blijft niet gespaard. Een overzicht.