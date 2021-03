Justitie verhoogt druk op ‘drugsbaron uit Dubai’ met dossier vol granaten en cocaïne

De Antwerpse procureur brengt donderdagmorgen één van de grootste drugsdossiers van de voorbije jaren naar de raadkamer. De procureur vraagt de vervolging van 51 verdachten voor invoer van cocaïne, wapenhandel en granaataanslagen. ‘Top of the bill’ is de Antwerpse drugsbaron Nordine El H. (32) die zich schuilhoudt in Dubai.

Het onderzoek startte na een schietincident in de nacht van 20 april 2019 waarbij de dronken blonde Birgit S. (20) zichzelf in de voet schiet in een appartement aan de Verbrandendijk in Zwijndrecht.

Bij de huiszoekingen die daarop volgen, wordt een heus wapenarsenaal aangetroffen: acht granaten, zes vuurwapens en munitie, een kilogram semtex, twee gsm-ontstekingsmechanismen, maar ook bijna 40 kilogram cocaïne en 25.000 euro cash. Eén gevonden ontstekingsmechanisme kan na deskundigenonderzoek gelinkt worden aan de granaataanslagen in de Dijlestraat op 8 maart 2019 en in de De Pretstraat op 18 maart 2019.

Veder onderzoek brengt een criminele organisatie in beeld. Een aantal leden opereert vanuit een appartement in de Cadixstraat op het Antwerpse Eilandje. Het appartement doet niet alleen dienst als ontmoetingsplaats, maar ook als opslag voor wapens, explosieven, geld en cocaïne.

In de Cadixstraat logeert de Antwerpse Albanees Fidan Jakupi, een 28-jarige veroordeelde drugscrimineel die zowel bijspringt bij Albanese als Marokkaanse drugsbendes. De speurders van Agressie gebruiken zijn naam als dossiernaam ‘F-kup’. Vinden de mannen grappig.

Speciale eenheden van de federale politie installeren ongemerkt microfoons en camera’s in het appartement en de parkeergarage van Fidan Jakupi. Dat levert een schat aan informatie op. Niet alleen komt Moufdi R., de vriend van de blonde Birgit die zich in de voet schoot, bij Fidan op bezoek. ER komen ook Turkse drugscriminelen uit Limburg langs. Onder andere Memet Alli T. die een eigen zaak in Genk heeft.

Volledig scherm Fidan Jakupi (links vooraan) moet nog voor de Nederlandse rechter verschijnen voor een dodelijke overval in Drenthe. © Annet Zuurveen

De verborgen camera’s in de Cadixstraat leggen vast hoe de bendeleden in de ondergrondse parking pakken cocaïne overladen van de ene auto in de andere. En hoe explosieven worden klaargemaakt voor eventuele aanslagen.

De granaten en wapens worden geleverd door een Nederlandse bende. De Antwerpse speurders geven dat deel van het onderzoek door aan hun Nederlandse collega’s. Bij een inval in Friesland en Groningen worden tien verdachten gearresteerd voor illegale wapenhandel.

De speurders probeerden de wapentrafieken en de aanvoerlijnen van granaten en explosieven in kaart te brengen. Dat leidde hen naar Limburg, waar bij vertakkingen van de organisatie springstoffen, ontstekers, een raketlanceerder met antitankgranaat en oorlogswapens van het type AK-47 werden aangetroffen. Ook via connecties in Noord-Nederland werd de organisatie met wapens bevoorraad.

Volledig scherm Deze granaten werden tijdens het onderzoek in beslag genomen. © FGP Antwerpen

Hoewel de focus van het onderzoek op de illegale handel in wapens en explosieven lag, konden de leden van de organisatie ook gelinkt worden aan de invoer van verdovende middelen, waarbij containers met partijen cocaïne gestolen werden door pincodefraude. Zo kon op 13 januari 2020 bij een inval in een loods in Bornem 190 kilogram cocaïne worden aangetroffen.

Goudstaaf

In maart vorig jaar viel de politie binnen op 39 adressen in België, Nederland en Duitsland. De politie legde beslag op een handvuurwapen, munitie, een lader, 65.000 euro cash, luxegoederen en -juwelen, een goudstaaf van 1 kilogram en een groot aantal geëncrypteerde telefoons.

Een jaar na die gerechtelijke actie is het onderzoek afgerond. “De feiten zijn gekwalificeerd als deelname aan een criminele organisatie, inbreuken op de wapenwetgeving en handel in verdovende middelen”, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Het parket wil 51 verdachten tussen 22 en 52 jaar voor de rechtbank brengen. Het kopstuk van de bende is Nordine El H., een van de grootste cocaïnesmokkelaars van Antwerpen. Hij werd in juni vorig jaar gearresteerd in Dubai op vraag van het Antwerpse gerecht. Een week later werd hij echter vrijgelaten na betaling van een voor hem schamele borgsom. Het parket hoopt nog altijd op zijn uitlevering.

Nordine El H. is voor zijn vlucht uit België al veroordeeld tot 5 jaar cel voor drugsmisdrijven. Daarnaast moet hij als één van de opdrachtgevers voor de rechtbank verschijnen in de drugssmokkel met Frank ‘De Tank’. Dat dossier komt waarschijnlijk in het najaar voor de rechtbank.

Het dossier ‘Fkup’ ligt vanmorgen voor op de raadkamer. Die moet beslissen of er tegen de 51 verdachten voldoende aanwijzingen om hen door te verwijzen naar de strafrechter. Verschillende advocaten zullen vragen om bijkomende onderzoeksdaden te stellen. Een beslissing over de doorverwijzing zal daardoor nog enkele maanden op zich laten wachten.