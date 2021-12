Jury van 8 vrouwen en 4 mannen beslist over lot van moordenaar Julie Van Espen

Vandaag ging het assisenproces tegen Steve Bakelmans (41) van start in Antwerpen. Bakelmans staat terecht voor de verkrachting van en de moord op de 23-jarige studente Julie Van Espen uit Schilde in de lente van 2019. De zaak veroorzaakte veel beroering in Vlaanderen, zeker nadat bleek dat Bakelmans al eens veroordeeld was voor verkrachting maar nog altijd vrij rondliep. Lees alles over het proces in ons dossier.