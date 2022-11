Jurgen Lijcops start nieuwe wijnbar naast zijn Bar Burbure

Bar Burbure is al jarenlang de cocktailbarreferentie op het Antwerpse Zuid. Pal naast de cocktailbar verrijst nu ook wijnbistro Glass, dat een gelijkaardig elegant en sober interieur meekreeg. Gasten die in Glass willen dineren, kunnen vooraf in Bar Burbure een aperitief nemen of nagenieten in de cocktailbar. “We zijn open vanaf 18 uur en willen even goed walk-in gasten ontvangen. Niet al onze tafels zijn via Resengo te reserveren. We houden tafels vrij voor gasten die in Bar Burbure zijn en plots goesting krijgen in een fijn gerecht en een goed glas wijn,” aldus Jurgen Lijcops.