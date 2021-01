“Jullie mogen niet binnenkomen”: politie vat jongeren tijdens lockdownfeest

“Criminelen wereldwijd zijn verzot op gestolen kunst”: ex-recher­cheur Hugo Cillis jaagde tien jaar lang op kunstdie­ven

8 januari Politie en justitie in België beschouwen kunstdiefstallen als een buitenbeentje. Er wordt weinig aandacht aan geschonken. Ten onrechte, vindt commissaris Hugo Cillis (67), die bij de federale recherche in Antwerpen tien jaar kunstdiefstallen heeft onderzocht. “Gestolen kunst is een wereldwijde business waarin zowel gangsters, oplichters, afpersers tot zelfs terreurbendes opduiken.” Lees alle verhalen van voormalige politiemensen in onze reeks Recherche op rust.