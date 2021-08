Julie (17) heeft autisme, maar dat houdt haar niet tegen om een gooi te doen naar kroontje van Miss België: “Kans om belang van mentale gezondheid op de kaart te zetten”

Antwerpen Sergio Herman opent nieuwe zaak in Antwerpen, naast Le Pristine

17 augustus Een goed jaar na de opening van Le Pristine heeft Sergio Herman (51) opnieuw plannen voor een restaurant in de Lange Gasthuisstraat in Antwerpen. De sterrenchef opent er een nieuwe versie van Blueness, zijn foodbar in Cadzand, al zal het concept iets anders zijn dan in Nederland. De zaak komt vlak naast Le Pristine, waar tot op heden Verso Café was.