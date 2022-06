Juf Noami van Sint-Ludgardis krijgt bloemen op laatste schooldag

Antwerpen 58-jarige douanier in de cel omdat hij hielp met invoer van cocaïne in Antwerpse haven

In twee Sky ECC-gerelateerde onderzoeken zijn de afgelopen dagen maar liefst negen mensen gearresteerd. In één van de twee dossiers is de hoofdrolspeler een 58-jarige douaneambtenaar die zijn functie grondig zou hebben misbruikt. Het andere onderzoekt gaat over de invoer van in totaal bijna 7 ton cocaïne. De straatwaarde wordt geraamd op zo’n 187 miljoen euro.

16:56