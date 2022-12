Jubileumeditie voor Nieuwjaarsrun op Linkeroever: “Na al het feesten is het tijd om weer aan een gezond lichaam te denken”

Voetbal Challenger Pro League Beerschot pakt eerste 18 op 18 in vijftien jaar profvoet­bal: “We willen de winterstop ingaan als competitie­lei­der”

Beerschot is er in geslaagd om voor het eerst in vijftien jaar zes driepunters op rij te boeken. Het Kiel zag hoe het lang onnodig spannend bleef tegen SL 16. Publiekslieveling Thibaud Verlinden scoorde uiteindelijk de enige goal van de match in een zuinige 1-0-zege van Beerschot. “Ik heb veel vertrouwen aan de bal”, aldus Thibaud Verlinden.

