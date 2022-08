Joyhauser en meer nieuw lekkers voor technofestival Vaag Outdoor

Beelden van bewakings­ca­me­ra tonen hoe twee mannen gevel in Antwerpen beschieten én alles zelf filmen

Het was een onrustige week vol drugsgeweld in Antwerpen. Bij een schietpartij in de nacht van vrijdag op zaterdag werd een woning aan de Lange Beeldekensstraat onder vuur genomen. De daders spoten ook “Dede Dief” op de garagepoort en vuurden dan een achttal kogels af. De schietpartij kon worden vastgelegd door een bewakingscamera.

22 augustus