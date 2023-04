Jools Holland, die vorige week onwel werd, maakt show in De Roma op 27 juni goed

Futsal Soufian El Fakiri pendelt tussen FT Antwerpen en Rode Duivels Futsal: “Niet kwalifice­ren tegen de Hongaren is geen optie”

Woensdag nemen de Rode Duivels Futsal het in Roosdaal op tegen Hongarije. Maandag volgt de terugwedstrijd in Debrecen. De winnaar van de dubbele interland kwalificeert zich voor de tweede groepsfase met het oog op deelname aan het wereldkampioenschap in 2024. Op papier zijn de Hongaren van een gelijkwaardig niveau.