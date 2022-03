Jongerenopvolgingskamer Antwerpse rechtbank viert eerste verjaardag: “Al 62 dossiers behandeld.”

“De Jongerenopvolgingskamer is een gespecialiseerde kamer bij de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen die jongeren de kans geeft om aan hun onderliggende problematiek te werken onder toezicht van de rechtbank,” zo zien we in het filmpje dat het Antwerps parket vandaag verspreidde. “De kamer is ontstaan uit de nood aan een alternatieve en ketengerichte aanpak voor jongeren, waarbij kort op de bal kan worden gespeeld. Iets wat in een klassieke correctionele procedure niet mogelijk is.”