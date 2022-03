Jongeren verkopen namaakgoederen: 24 doosjes airpods en 5 flessen parfum in beslag genomen

De politie vond 23 doosjes nagemaakte draadloze oortjes van Apple en eentje van een onbekend merk. Ze werden met vijf flessen namaak parfum en wat gevonden cash geld in beslag genomen. “De ‘verkopers’ waren vier 19-jarigen en een minderjarige. De politie nam hen mee voor verhoor. Eén verdachte verbleef illegaal in het land en is in opdracht van de Dienst Vreemdelingenzaken opgesloten in een gesloten instelling”, aldus Bruyns.