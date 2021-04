Jongeren gooien flessen naar politie op Scheldekaaien, zes relschoppers opgepakt

Antwerpen RESTOTIP: Milad, de Mid­den-Oosterse ijsjes waar iedereen op zat te wachten

23 april Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke nieuwe horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: het Midden-Oosterse ijs van Milad in de Antwerpse Kloosterstraat. Yoghurt-granaatappel met pistachetopping? Yes, please!